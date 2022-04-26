شاهد- نادين نسيب نجيم تشوق الجمهور لـ صالون زهرة 2

الوكيل الإخباري - شوّقت النجمة نهلة داوود الجمهور للموسم الثاني من مسلسل "صالون زهرة"، من خلال مقطع مصوّر سُجّل في مكان التصوير بمشاركة نجمة العمل نادين نسيب نجيم.

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وظهرت نادين في الفيديو بفستان قصير وبإطلالة ناعمة تعكس ملامح شخصيتها في الجزء الأول من المسلسل، وتقف بجانبها الممثلة اللبنانية نهلة داوود، التي تلعب دور "ابتسام" وكانتا تمازحان المخرج بسبب موقع التصوير الضيق.



وبطريقتها العفوية، مدّت نادين يديها لتحديد مساحة المكان، وسط تفاعل كبير من فريق العمل، وعلّقت نهلة على المقطع قائلةً: "قال لوكيشن قال، جايبين علبة سردين وحاطّينا بقلبا. من كواليس تصوير مسلسل "صالون زهرة"".





الديار