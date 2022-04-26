الثلاثاء 26-04-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

ارتفاع حوالات الأردنيين المغتربين إلى 50% منذ بداية الاسبوع الحالي

البنك الدولي يبحث تقديم 480 مليون دولار للأردن

هل يجوز تأخير زكاة الفطر عن وقتها وهل يصح الصيام إذا لم يتم إخراجها ؟

ولي العهد يزور الإذاعة والتلفزيون بمناسبة عيدها الـ 54

اسعار معمول العيد.. 14 ديناراً بالفستق الحلبي و8 دنانير بالتمر -تفاصيل

شكاوى من عدم تأجيل القروض السكنية والمركبات على الافراد

الخلايلة: جميع أموال صندوق الزكاة تذهب للفقراء والمساكين

الخصاونة: نبحث حقيقة شراء خدمات أبناء أشخاص اعتباريين

الجامعة العربية تحذر من أي مخططات تتعلق بتصفية الأونروا

المواصفات والمقاييس تُحذر من العاب الاطفال وتوضح حول مسدّسات الخرز

الثلاثاء، 26-04-2022 01:34 م

شاهد- نادين نسيب نجيم تشوق الجمهور لـ صالون زهرة 2

218730789_171137618340816_4744946302095411473_n


الوكيل الإخباري - شوّقت النجمة نهلة داوود الجمهور للموسم الثاني من مسلسل "صالون زهرة"، من خلال مقطع مصوّر سُجّل في مكان التصوير بمشاركة نجمة العمل نادين نسيب نجيم.

اضافة اعلان

 

وظهرت نادين في الفيديو بفستان قصير وبإطلالة ناعمة تعكس ملامح شخصيتها في الجزء الأول من المسلسل، وتقف بجانبها الممثلة اللبنانية نهلة داوود، التي تلعب دور "ابتسام" وكانتا تمازحان المخرج بسبب موقع التصوير الضيق.

وبطريقتها العفوية، مدّت نادين يديها لتحديد مساحة المكان، وسط تفاعل كبير من فريق العمل، وعلّقت نهلة على المقطع قائلةً: "قال لوكيشن قال، جايبين علبة سردين وحاطّينا بقلبا. من كواليس تصوير مسلسل "صالون زهرة"".

 

 

الديار

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
278267344_544620997023640_676158388686689089_n

شاهد- شريف سلامة يشيد بنيللي كريم

6832605_1650949528

نادية الجندي هددت بالاعتزال نهائياً في حال لم يعرض هذا العمل لها-فيديو

image (4)

مصطفى شعبان يكشف حقيقة خلافه مع أحمد السقا

151004Image1-1180x677_d

شاهد..ياسمين صبري بإطلالة مميزة مع فوانيس رمضان

omro-diab(3)

بعد مشاركته بإعلان دعائي..كم بلغ أجر عمرو دياب؟

1245433_0

شاهد.. وائل جسار يهاجم ميريام فارس بسبب كليبات أغانيها