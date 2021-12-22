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الأربعاء، 22-12-2021 12:06 م

شاهد... نجوم الفن والغناء في حفل زفاف ابنة ماجد المصري

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الوكيل الإخباري - احتفل الفنان ماجد المصري وزوجته السابقة منى إش إش، بزفاف ابنتهما ماهيتاب إلى مصطفى القاضي بحضور عدد من نجوم الفن، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وحضرت الزفاف مجموعة كبيرة من نجوم الفن والغناء في مصر، على رأسهم: ليلى علوي وإلهام شاهين وهالة صدقي وميريهان حسين ومي سليم وحكيم ومصطفى قمر والمخرج خالد يوسف وحرمه شاليمار الشربتلي، وطارق علاّم وحلمي عبدالباقي ومحمد لطفي وخالد سليم وزوجته، والإعلامي خالد صلاح وزوجته الإعلامية شيريهان أبو الحسن وأحمد كامل والإعلامي محمد فودة.

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وأدّى الفنان محمود الليثي مجموعة كبيرة من أغانيه الشهيرة، وسط تصفيق ورقص الحاضرين، كما قدّم الفنان مصطفى قمر وصلة غناء للعروسين... ورقص الفنان ماجد لمصري مع ابنته العروس على أنغام أغنية "بحبك يا صاحبي" للفنان أحمد سعد، وأشعلا برقصهما الحفل.

 

 

المصدر - لها

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