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الخميس، 16-12-2021 04:00 م

شرط عبلة كامل للعودة الى التمثيل

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الوكيل الإخباري - كشف الفنان أحمد كمال، طليق الفنانة المصرية عبلة كامل عن استعداد الأخيرة للعودة إلى التمثيل لكن بشروط، وذلك بعد ابتعادها عن الساحة الفنية لأكثر من ثلاث سنوات، حيث كان آخر أعمالها مسلسل "سلسال الدم" الذي عُرض جزؤه الأخير عام 2018.

وقال أحمد كمال في تصريحات صحافية إن عبلة كامل لديها شرط واحد للعودة إلى التمثيل، وهو انتهاء جائحة كورونا بشكل كامل في مصر.

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وعن فكرة اعتزالها التمثيل، أوضح أحمد كمال أن عبلة كامل ما زال لديها الكثير لتقدّمه الى جمهورها، ولا تفكر في الاعتزال أبداً، مضيفاً أنها تتمتع بصحة جيدة وسط أولادها وأحفادها في الفترة الحالية.

وعبلة كامل هي واحدة من أهم النجمات في تاريخ الفن المصري، حيث قدّمت العديد من الأعمال الناجحة في السينما والمسرح والتلفزيون، بمشاركة الكثير من النجوم الكبار أمثال يحيى الفخراني ونور الشريف ومحمود عبد العزيز ومحمد صبحي وليلى علوي...، وكان أبرزها "وجهة نظر"، "لن أعيش في جلباب أبي"، "حديث الصباح والمساء"، "هيستريا"، وغيرها الكثير.

المصدر - لها

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