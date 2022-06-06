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الإثنين، 06-06-2022 03:26 م

شقيقة شاكيرا تكشف حالتها بعد الانفصال

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الوكيل الإخباري-على الرغم من الانفصال الهادئ الذي أعلن عنه قلب دفاع نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اللاعب جيرارد بيكيه والمغنية الشهيرة شاكيرا، السبت الماضي، إلا أن تفاصيل حياتهما تشغل الجميع.

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فقد أكدت شقيقة شاكيرا لوسيا مبارك، أن قرار الانفصال لم يكن سهلاً، خصوصاً بعد مرور سنوات طويلة على العلاقة ووجود طفلين.

ورغم ذلك شددت على أن الثنائي سيتجاوز الأمر، بأفضل طريقة ممكنة لصالح أبنائهما.

وأضافت أن المغنية الكولومبية تتحسن يوماً بعد يوم.

كما ذكرت لوسيا أن شاكيرا كانت بزيارة لوالدها للاطمئنان عليه بعد حادث سقوط عنيف تعرّض له استدعى نقله إلى المستشفى، بحسب تصريحات لـ Europa Press.

وتابعت أن قرار الانفصال جاء باتفاق بين الطرفين، حيث وجد الاثنان فيه الحل الأفضل، موضحة أنهما اتفقا على تفاهم مستمر من أجل الطفلين.

 

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