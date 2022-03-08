شكران مرتجى تحتفل بيوم المرأة على طريقتها

الوكيل الإخباري - حرصت الممثلة السورية شكران مرتجى أن تحتفل بيوم المرأة العالمي والذي يصادف اليوم الثلاثاء، موجهة تحية لجميع نساء العالم.



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ونشرت مرتجى صورة لها مرتدية فستان لون أخضر في إشارة إلى السلام، مرفقة الصورة بتعليق: في يوم المرأة العالمي.

تحية لكل إمراة لا تعلم أن هناك عيداً يحتفل بها اليوم

تحية لكل إمرأة تقبع في ركن بعيد تحضن حزنها وتبكي

تحية لكل أمرأة تقوم بدور الرجل في حياتها وحياة عائلتها تكافح تقاتل وتقف في طوابير لقمة العيش وبكلمة حب صغيرة تفيض أنوثتها ويزهر الكون وتضيء عيناها، تحية لنساء يقبعنَ في زوايا الذاكرة، تحية لكل النساء في أمي".





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