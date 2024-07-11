شمس البارودي تؤكد هذا الخبر عن حسن يوسف... ونجلها يردّ عليها

الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، عن اعتزال زوجها الفنان حسن يوسف الفن نهائياً، وذلك إثر انتشار أخبار عن تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، مؤكدةً أنه يتمتع بصحة جيدة ولكنه اعتزل الفن حزناً على رحيل نجله عبد الله، الذي اقتربت الذكرى الأولى لوفاته.

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وقالت شمس: "كلام قليل الأدب وناس قليلة الأدب، كل حاجة طبيعية بس هو رافض يرد على الصحافة ولا أي حاجة. الراجل أعلن اعتزاله خلاص وأنتم مش فاهمين أن إحنا في حالة حزن، واللي مش حاسس باللي إحنا فيه ربنا يصيبه بما أصابنا، يعني أنا بقول ربنا يصيب اللي هما مش حاسين باللي إحنا فيه، إحنا فاقدين ابننا في إيه يعني؟".



وأضافت: "ربنا يصبرنا وده واحد قال إنه اعتزل عشان هو مش قادر خالص يمارس أي حاجة بعد وفاة ابنه ومش عايز يردّ عليكم وده حقه، دي حاجة غريبة جداً".



وأكدت شمس البارودي أن زوجها الفنان حسن يوسف يتمتع بالصحة، قائلةً: "هو بخير الحمد لله والشكر لله وبنروح النادي وبنتحرك وأهلنا بيجوا لينا وكل شيء طبيعي الحمد لله، ولادي في شغلهم محمود وعمر وناريمان، لكنهم يزورونا، يعني أكيد مش هيسيبوا بيوتهم وأشغالهم وييجوا يقعدوا معانا".



وأردفت بالقول: "في ناس بيحصل لهم حاجات كده وبيعدّوها ويمشوا يمارسوا حياتهم عادي، إحنا مش عارفين نمارس حياتنا عادي خلاص، يعني إحنا بندعي إن ربنا يحفظ لينا أخوات عبدالله وبنترحّم على عبد الله، وعايشين حياتنا كده في هدوء وسكينة مش عايزين أي نوع من أنواع الشوشرة لأننا تعبنا".



من ناحيته، ردّ الفنان عمر حسن يوسف على تصريحات والدته شمس البارودي عن اعتزال والده التمثيل، قائلاً إن والده لم يعتزل التمثيل، لكنه يمر بأزمة نفسية صعبة بعد فقدان ابنه عبدالله، وهو بخير والحمد لله.





لها



