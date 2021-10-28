الخميس 28-10-2021
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الخميس، 28-10-2021 04:10 م

شهاب حاجية يجري عملية قسطرة

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الوكيل الإخباري - أجرى الفنان شهاب حاجية عملية قسطرة في أحد  المستشفيات بالكويت، وقد استقرَّت حالته الصحية، حيث طمأن جمهوره على وضعه، مؤكداً لهم أنه بخير، طالباً منهم الدعاء له بالشفاء العاجل، شاكراً كل مَن تواصل معه وسأل عنه عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، أو هاتفياً.

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وكان حاجية يصوِّر، قبل دخوله المستشفى، مشاهده في مسلسل "نوح العين" تأليف الكاتب البحريني جمال صقر، وإخراج مصطفى رشيد، كما شارك في فيلم "25 يوم"، الذي عُرِضَ أخيراً في السينما، تأليف وإخراج ناصر الجزاف، وإنتاج شركة كلاسيكال للإنتاج الفني والمسرحي.

 

أيضاً ظهر الفنان الكويتي في مسرحية "فرحان نسيب زعلان"، التي تدور أحداثها في إطار اجتماعي كوميدي، ولاقت إقبالاً كبيراً من الجمهور في الكويت والخليج العربي، ونالت إعجابهم، من بطولة النجم طارق العلي، وتأليف أحمد فارس، وإخراج علي العلي.

 

المصدر - سيدتي 

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