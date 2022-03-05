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السبت، 05-03-2022 03:58 م

شيرين تبدأ الترويج لبرنامجها الجديد غنوا معايا

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الوكيل الإخباري - بدأت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب الترويج لبرنامجها الجديد “غنوا معايا”، حيث قامت بنشر بوستر العمل على حسابها الرسمي في تويتر.

وشوقت الفنانة المصرية جمهورها للبرنامج الذي سيقام على مسرح شيرين، لأنّها لم تقم بنشر أي تفاصيل عنه، واكتفت بالتعليق عليه بعبارة “قريباً على مسرح شيرين”.

وتصدرت شيرين البوستر الرسمي للبرنامج، وظهرت فيه بمظهرٍ مختلفٍ، حيث ارتدت بدلة ونظارة شمس سوداء، وشعراً مستعاراً طويلاً.

وعبّر جمهور النجمة المصرية عن شوقهم لمشاهدتها، في برنامجها الجديد.

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