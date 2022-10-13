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الخميس، 13-10-2022 04:01 م

شيرين تكشف سرا عن سبب حلاقة شعرها -فيديو

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الوكيل الإخباري - كشفت النجمة شيرين عبد الوهاب بعض الأسرار التي تعلقت بحياتها الخاصة في الفترة الأخيرة خصوصاً حلاقة شعرها، كما علّقت على الاتهامات التي طالتها بخصوص علاجها من إدمان المخدرات، وذلك لأن طبيبها متخصص في علاج حالات الإدمان.

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وقالت صاحبة "آه ياليل" خلال استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة"، يوم الثلاثاء، أنها اتخذت خطوة حلاقة شعرها بعد قراءة أحد الكتب، حيث قالت: "اللي أنا عملته علم النفس إتكلم عنه وقام بتحليله بشكل جيد"، مشيرة إلى أنها قرأت كتابا يؤكد أن حلاقة المرأة لشعرها هو بداية عهد جديد تفتحه مع نفسها.

كما أضافت "أنا فعلا فتحت صفحة جديدة وكإني بغسل نفسي"، وعبرت عن حبها لشعرها السابق شعري لكن أشارت إلى أن الشعر الجديد طلع "لذيذ".

 

وتابعت : "أنا شخص طول الوقت بشتكي من نفسيتي، لكن من شهرين حاسة إني مولودة من جديد، مفيش لوم، في ضحك وهزار ودلع".

إلى ذلك، تحدثت النجمة المصرية عن أنباء إدمانها وقالت "هل عشان هو دكتور إدمان لازم أكون أنا بتعالج من الإدمان؟ هو صديقي من زمان، وفي إدمان أدوية وأكل وعادات سيئة، مش مخدرات بس. مفيش مخدرات أنا فلة وشمعة منورة".

وتابعت "أنا كنت لازم عشان أنام آخد حاجة تأهلني للنوم، وأول ما أصحى آخد أدوية للمعدة والحساسية، دلوقت عايشة من غير حتى دواء صداع، والبركة في دكتور نبيل عبد المقصود".

 

 

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