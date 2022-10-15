السبت 15-10-2022
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السبت، 15-10-2022 10:59 ص

شيرين عبد الوهاب تتعرض لوعكة صحية وتنقل إلى المستشفى!

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الوكيل الإخباري - تعرضت شيرين عبدالوهاب لانزلاق مفاجئ في منزلها حيث تم نقلها إلى المستشفى ليتبين بعد الفحوصات والأشعة الطبية أنها أصيبت بالرباط الصليبي.

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ET  بالعربي تواصل مع مصدر مقرب من شيرين عبد الوهاب وقال أن تشخيص الحالة رباط صليبي، وما إن كانت حالتها تستدعي إجراء عملية أم لا، فقال المصدر أن الأطباء يجهزونها للسفر إلى خارج مصر لإجراء عملية جراحية خلال الأيام المقبلة.


وكان من المفترض أن تحيي شيرين حفلاً غنائيًا خارج مصر وتحديدا في الكويت يوم 29 أكتوبر الجاري ولم يتم تحديد موقف الحفل حتى الآن.

 

ET بالعربي 

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