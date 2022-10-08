أحلام تتبرع بهذا المبلغ الضخم لإنقاذ طفلة بريئة

الوكيل الإخباري - بمبادرة إنسانية ومثل عادتها، قررت الفنانة الاماراتية أحلام ان تساعد طفلة بريئة بحاجة الى مبلغ يصل الى 85 ألف درهم اي حوالي 23 ألف دولار أمريكي للخضوع لعملية جراحية دقيقة تخلص حياتها وان تتكفل بهذا الموضوع.



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وفي التفاصيل فإن الطفلة التي تدعى معصومة تبلغ من العمر 5 سنوات تعاني من ضعف سمع حاد وتحتاج إلى زراعة قوقعة إلكترونية الا ان عائلتها لا تستطيع تحمل كل هذه الانفاق والتكاليف وتم عرض حالتها ضمن برنامج "ألم وأمل" عندها قررت أحلام التكفل بها.

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