أصالة تهدي الكويت أغنية بنت السما احتفالًا بعيد الاستقلال

الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة السورية أصالة نصري عن استعدادها لطرح أغنية “بنت السما” خلال حفلها الذي ستُحييه في الكويت يوم 25 فبراير الجاري.

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وقالت النجمة السورية إن الأغنية الجديدة ستكون هدية للشعب الكويتي بمناسبة عيد الاستقلال، وقدّمت في التغريدة التي نشرتها على تويتر التهاني للشعب الكويتي بهذه المناسبة، وتمنت دوام الاستقرار والأمان فيها، وعبّرت عن شوقها للقاء الجمهور الكويتي المثقف والذّواق.



وتعاونت أصالة في الأغنية الجديدة مع الشاعر فيصل الفيلكاوي والملحن راكان، والموزع براك المطوع.



وكانت الفنانة السورية قد أطلقت، مؤخرًا، أغنية تقول تقول تبغاني بمناسبة عيد الحب، وأهدتها لزوجها فائق حسن وجميع العشاق.



وأغنية تقول تبغاني، من كلمات الأمير بندر بن محمد، وألحان بندر سعد، وتوزيع عصام الشرايطي.

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