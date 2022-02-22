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الثلاثاء، 22-02-2022 02:51 م

أنغام تنفي هذا الخبر وتعلق

d-85-أنغام-تنفي-اعتذارها-عن-حضور-مهرجان-فبراير-الكويت


الوكيل الإخباري - نفت المطربة أنغام الأخبار التي انتشرت خلال الفترة الماضية حول إحيائها حفلاً كبيراً في الكويت، ضمن فعاليات "مهرجان فبراير الكويت"، احتفالاً بالعيد القومي للدولة.

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ونشرت أنغام تغريدة عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، تؤكد من خلالها أنها اعتذرت عن إحياء حفلها في الكويت هذا العام، وأن كل الأخبار التي تتحدث عن سفرها لا أساس لها من الصحة. إذ قالت: "اعتذرت عن "مهرجان فبراير الكويت" هذا العام منذ أيام... الإعلان المنتشر لا صحه له... احترامي للجميع".

 

لها 

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