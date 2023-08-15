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الثلاثاء، 15-08-2023 09:42 م

صباح الجزائري تنشر رسالة مؤثرة

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الوكيل الاخباري- استذكرت الفنانة السورية صباح الجزائري شقيقتها الراحلة إنصاف الجزائري،  بمناسبة مرور سبع سنوات على رحيلها، مشيرة إلى أن شعورها بالحنين لها كسر قلبها.

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ونشرت الجزائري عبر حسابها في "إنستغرام" صورة تجمعها بشقيقتها الراحلة، وأرفقتها بتعليق أعربت خلاله عن حزنها على فراقها، إذ وصفتها "بتوأم روحها"، متمنية لها الرحمة والمغفرة.


وكتبت الجزائري: "أختي وتوأم الروح، ٧ سنين أنت بمكان أفضل أكيد بس أنا لحالي هون، وكسر قلبي الشوق والحنين لوجهك الحلو، بحبك كتير اليوم وكل يوم لموت، الله يرحمك".


وكانت إنصاف الجزائري، شقيقة الفنانتين صباح وسامية الجزائري، قد توفيت في 15 آب/ أغسطس عام 2016.
وتحرص الجزائري بشكل دائم على استذكار شقيقتها في جميع المناسبات، حيث توجّه رسائل لها، تبين خلالها مدى حزنها على فراقها.


 




 

 


 

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