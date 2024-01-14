صبا مبارك تخوض دراما رمضان بعد تأجيل مسلسلها مع كريم فهمي

الوكيل الإخباري - قررت الفنانة صبا مبارك خوض سباق دراما رمضان المقبل بعمل جديد بعد تأجيل مسلسل "220 يوم" الذي كان من المفترض أن تشارك في بطولته بجوار الفنان كريم فهمي ليعرض في رمضان.



وتعاقدت صبا مؤخراً على بطولة مسلسل "لحظة غضب"، المقرر عرضه في رمضان المقبل على منصة watch it، وهو مكون من 15 حلقة، من إخراج عبد العزيز النجار.

اضافة اعلان



من ناحية أخرى، تنتظر الفنانة صبا مبارك عرض مسلسل الدراما والتشويق "بين السطور"، الذي يبدأ عرضه يوم 25 كانون الثاني (يناير) الجاري، على منصة شاهد.

لها