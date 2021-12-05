صلاح عبدالله زوجتي وابنتي إيجابي وسعداء بأني سلبي

الوكيل الإخباري - بعد أن أعلن الفنان الكبير صلاح عبد الله، أنه لا يعاني من أي أعراض لإصابته بكورونا، ولكنه اضطر لإجراء المسحة الطبية للاطمئنان، حيث كان مخالطاً لشخص مصاب، مؤكداً أنه حرص على إجراء المسحة لأنه حاليا يصور بعض الأعمال الفنية، وتوقف عن التصوير لحين ظهور النتيجة.



عاد وأعلن نتيجة المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا وكتب عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، عقب استلامه نتيجة المسحة الخاصة به قائلاً: "أنا سلبي وسبحان الله وصلنا للزمن اللي فيه الواحد يبقى فرحان إنه سلبي.. شكراً لحبكم ودعواتكم".



المصدر - لها

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