الأحد 05-12-2021
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الأحد، 05-12-2021 12:03 م

عادل إمام ينفي شائعة إصابته بكورونا - صورة

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الوكيل الإخباري - بعد الأنباء التي لاحقته خلال الفترة الماضية حول إصابته بفيروس كورونا، وتدهور صحته، نشر الفنان عادل إمام، صورة جديدة له، ظهر فيها بابتسامته المعهودة مرتدياً قميصاً بألوان زاهية ليطمئن الجمهور على حالته الصحية.

وكان المنتج عصام إمام، شقيق الزعيم عادل إمام، قد كشف تفاصيل الحالة الصحية لشقيقه، قائلاً: "هناك تجاوز غير طبيعي، هو في إيه يا جماعة".

وأشار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن هناك شائعات تتردد أن الزعيم ترك منزله وتوجه إلى الساحل الشمالي ليجلس في غرفة بمفرده، معقباً: "طب لما هو عايز يقعد في غرفة لوحده يقعد هنا".

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وأكد أن الزعيم بصحة جيدة، ويقضي وقته مع أحفاده . 

 


 

المصدر - لها

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