صلاح عبدالله يتمنى العمل مع هذا الفنان

الوكيل الإخباري - تزامناً مع مشاركته في السباق الرمضاني بمسلسل "العتاولة"، تحدث الفنان صلاح عبدالله عن مشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة، وعن علاقته بنجوم الوسط الفني.



جاء خلال لقاء تلفزيوني، ضمن برنامج "حبر سري" على فضائية "القاهرة والناس"، مساء يوم الخميس. وقال صلاح عبدالله إنه يتمنى المشاركة في أعمال جديدة مع الفنان كريم عبد العزيز وأحمد كريم، وذلك رداً على سؤال حول النجوم الذي يفكر بالتمثيل معهم من أبناء الجيل الجديد.

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وأضاف "عبدالله": "حظي قليل.. ولم أمثل معهما حتى حينما كانا صغيرين، هناك نجوم باتوا سوبر ستار وميجا ستار سبق وأن شاركتهم التمثيل وهم شباب".





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