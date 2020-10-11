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الأحد، 11-10-2020 10:18 ص

صورة لأبطال مسرحية مدرسة المشاغبين في الكواليس منذ 40 عاماً.. شاهد

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الوكيل الاخباري - نشر أحد الحسابات الناشطة على تطبيق "إنستغرام" والذي يُعنى بصور المشاهير القديمة النادرة صورة جمعت أبطال مسرحية مدرسة المشاغبين الفنانين عادل إمام وسعيد صالح ويونس شلبي ومحمود الجندي وهادي الجيار.

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ولفتت الصورة أنظار الكثير من المتابعين وتساءل هؤلاء عن سبب غياب الفنان الراحل أحمد زكي الذي أدّى دور الطالب أحمد عنها. وهو ما يمكن تفسيره بأن الجندي حل محل الأخير في العمل حين رفض في العام 1980 السفر إلى أم درمان في السودان حيث كان من المقرر أن تتم إعادة عرضها.

 

وتشير بعض المعلومات إلى أن أحمد زكي كان ينتقد مساحة دوره في المسرحية ويرى أن حضوره كان مختصراً وخصوصاً بعدما تم إلغاء فصل كامل بطلب من المخرج جلال الشرقاوي الذي لفت إلى أن "طول المدة يفسد العمل الفني".


وفي هذا السياق قال الفنان عادل إمام أثناء حلوله ضيفاً على برنامج "دارك" الذي كان يقدمه الفنان أشرف عبد الباقي إن سبب رفض زكي هو اعتباره أن الدور لم يعد مناسباً لنجوميته وحجمه الفني.

 

أبطال مسرحية "#مدرسة_المشاغبين " الفنان #محمود_الجندي والفنان #عادل_امام أوالفنان #سعيد_صالح والفنان #يونس_شلبي والفنان #هادي_الجيار شارك الفنان الرحل محود الجندي في المسرحية بديلاً للفنان الراحل #أحمد_زكي في دور الطالب والشاعر الفقير "احمد". وقد رفض الفنان أحمد زكي عام 1980 طلب المنتج سمير خفاجة في إعادة عرض المسرحية والسفر لعرضها في أم درمان بالسودان. وشارك بديلا له الفنان محمود الجندي وكان الفنان أحمد زكي دائماً ما ينتقد مساحة دوره في المسرحية معتبراً أن دور "أحمد" تم اختصاره بالإضافة إلى إلغاء فصل كامل من المسرحية كان من المفترض أن يتبلور فيه دوره بشكل أفضل وذلك بتوصية من المخرج #جلال_الشرقاوي الذي رأى أن "طول المدة كانت ستفسد العمل الفني". وقال الفنان الكبير عادل إمام خلال استضافته في برنامج "دارك" مع الفنان #اشرف_عبد_الباقي أن سبب رفض ركي يعود لاعتباره في عام 1980 أن "الدور لم يعد مناسباً لنجوميته". #الزمن_الجميل 🎥📽📹☎️📻📺📼📸🎞🇪🇬
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