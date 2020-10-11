صورة لأبطال مسرحية مدرسة المشاغبين في الكواليس منذ 40 عاماً.. شاهد

الوكيل الاخباري - نشر أحد الحسابات الناشطة على تطبيق "إنستغرام" والذي يُعنى بصور المشاهير القديمة النادرة صورة جمعت أبطال مسرحية مدرسة المشاغبين الفنانين عادل إمام وسعيد صالح ويونس شلبي ومحمود الجندي وهادي الجيار.

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ولفتت الصورة أنظار الكثير من المتابعين وتساءل هؤلاء عن سبب غياب الفنان الراحل أحمد زكي الذي أدّى دور الطالب أحمد عنها. وهو ما يمكن تفسيره بأن الجندي حل محل الأخير في العمل حين رفض في العام 1980 السفر إلى أم درمان في السودان حيث كان من المقرر أن تتم إعادة عرضها.

وتشير بعض المعلومات إلى أن أحمد زكي كان ينتقد مساحة دوره في المسرحية ويرى أن حضوره كان مختصراً وخصوصاً بعدما تم إلغاء فصل كامل بطلب من المخرج جلال الشرقاوي الذي لفت إلى أن "طول المدة يفسد العمل الفني".



وفي هذا السياق قال الفنان عادل إمام أثناء حلوله ضيفاً على برنامج "دارك" الذي كان يقدمه الفنان أشرف عبد الباقي إن سبب رفض زكي هو اعتباره أن الدور لم يعد مناسباً لنجوميته وحجمه الفني.

لها

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