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الأربعاء، 11-01-2023 03:34 م

صورة- ما حقيقة تدهور صحة يحيى الفخراني ؟

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الوكيل الإخباري-تسبب إعلان تسويقي لأحد أشهر مراكز طب العيون في مصر، في تصدر النجم يحيى الفخراني ترند الأكثر بحثاً على مواقع التواصل الاجتماعي، مع أنباء حول تدهور صحته و خضوعه لجراحة عاجلة في العين اليمنى لإزالة المياه البيضاء .

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وقال مصدر لموقع "سيدتي" أن الصورة المتداولة يعود تاريخها لشهر نوفمبر من العام الماضي، وأن الجراحة تمت بالفعل ولكنها لم تكن عاجلة كما يروج البعض.

 

وتابع المصدر أن يحيى الفخراني خضع للجراحة على مرحلتين، الأولى في شهر أكتوبر من العام الماضي لإزالة المياه البيضاء من العين اليسرى وزرع عدسة لتحسين مستوى الإبصار، وبعد استقرار حالته خضع لنفس الجراحة على يد الطبيب عمرو الأسود في العين اليمنى، وقام الأخير بنشر الصورة للذكرى كما فعل سابقاً مع الفنان محمود حميدة.


وظهر الفنان يحيى الفخراني في الصورة المتداولة ضاحكاً واضعاً ضمادة على عينه بعد إزالة المياه البيضاء من عليها.


وتعافى الفنان الفخراني من الجراحتين وقام بالمشاركة في احتفالات بداية العام 2023 بعرض الموسم الثاني من مسرحية "يا ما في الجراب يا حاوي" وشاركته البطولة المطربة كارمن سليمان، محمد الشرنوبي، شريف الدسوقي، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، لبنى ونس، علاء قوقة، محمد التاجي، ناصر سيف، رضا إدريس، ومن إخراج مجدي الهواري.

 




 




 

 


 

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