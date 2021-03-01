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الإثنين، 01-03-2021 02:44 م

صورة وحقيبة وسيارة.. أسرار بقضية قتل فنانة مصرية لزوجها

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الوكيل الإخباري - من المقرر أن يتقدم دفاع الممثلة الشابة عبير بيبرس بطعن على الحكم الصادر بمعاقبتها بالسجن المشدد 7 سنوات في قضية قتلها زوجها.

والقضية التي لم يسدل الستار فيها بشكل نهائي تبقى بعض الألغاز تبحث عن إجابة، حيث كشفت تحقيقات النيابة -قبل صدور الحكم- عن دليل جديد وهو صورة تم التقاطها من هاتف الفنانة يوم الحادث 30 مايو 2020 ويظهر فيها المجني عليه ملقى على الأرض على ظهره وتظهر المتهمة في الصورة وهي تخرج لسانها عقب مقتله.

بمواجهتها قالت عبير بيبرس "مكنتش مصدقة أنه مات، بعد ما الإسعاف جت وقالت لي أنه توفي".

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وبسؤال المتهمة بأن توقيت التقاط الصورة تم قبل حضور سيارة الإسعاف، أجابت "معرفش"، ولم تجب المتهمة عن سؤال النيابة.


وتبين من التحريات أن المتهمة كانت ترتدي ملابس أثناء التقاط الصورة مع زوجها القتيل، وغيرت ملابسها قبل حضور سيارة الإسعاف.


من ضمن ألغاز تلك القضية أيضا، حقيبة جلدية اختفت من الشقة، وظهرت بحوزتها في مقطع فيديو، بالإضافة إلى سيارة ماركة تويوتا كانت أمام البناية وظهر بها شخص مجهول لم تفصح المتهمة عن هويته، رغم أن السيارة مملوكة لهما، كما تردد في التحقيقات أسماء عدد من الرجال الذين شوهدوا في موقع الحادث عقب الوفاة.


كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قضت بمعاقبة الممثلة عبير بيبرس بالسجن المشدد 7 سنوات، بتهمة قتل زوجها في شقته بمنطقة البساتين بالقاهرة.

 

المصدر : العربية.نت


 




 

 


 

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