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الثلاثاء، 02-03-2021 01:42 م

صور حديثة للطفل الذي شارك بفيلم 'عمر وسلمى'.. هكذا أصبح بعد 12 عاماً

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الوكيل الاخباري - تذكّر عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي الطفل أحمد إبراهيم عبد الفتاح الذي شارك في فيلم "عمر وسلمى 2" إلى جانب الفنانَين المصريين تامر حسني ومي عز الدين في العام 2009. وتداول هؤلاء صوراً حديثة للطفل الذي أدى شخصية "معاذ"، وتبين أنه أصبح شاباً. واللافت أنه ظهر في بعض الصور برفقة الفنانة نورهان حيث عُرف أنها والدته.

ويُشار إلى أن الفيلم حقق نجاحاً كبيراً في أوساط المتابعين، وهو جزء من سلسلة أفلام "عمر وسلمى"، وشارك فيه إلى جانب الفنانَين كلٌ من الراحل عزت أبو عوف وملك وليلى أحمد زاهر.

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