طبيب وائل الإبراشي يكشف تفاصيل أيامه الأخيرة وأسباب الوفاة

الوكيل الإخباري - تسببت وفاة الإعلامي وائل الإبراشي في صدمة بين الإعلاميين، خاصة أن الجميع كان ينتظر عودته لتقديم برنامج "التاسعة" في أي وقت، مما دعا الكثيرين للسؤال عن أسباب انهيار صحة الإعلامي الراحل والوفاة المفاجئة له.



ورداً على تلك التساؤلات كشف الدكتور مجدي عبد الحميد، المدير الطبي لمستشفى زايد التخصصي، طبيب الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، تفاصيل مرض الأخير، حيث قال في تصريحات صحافية: "البقاء لله.. وائل كان راجل محترم جدا.. دخل المستشفى يوم 28 ديسمبر 2020 بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وكان يعاني من تليف في الرئة، واستمر في مستشفى زايد التخصصي لمدة 3 شهور، وكانت الأمور تتحسن معه نوعاً ما، لكن حدث تليف في الرئة بنسبة كبيرة".

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وأضاف: "وائل الإبراشي خرج من المستشفى على أكسجين، نسبة التليف 60% من الرئة، أي أن 60 % من الرئة لا تعمل، وكان موضوع على جهاز الأكسجين، وخرج من المستشفى يوم 28 مارس الماضي، وكانت حالته تتحسن، وكان سيستمر على الأكسجين، وتم طمأنته بأن التليفات على الرئة نتيجة إصابته بفيروس كورونا ستزول بعد فترة بشكل تدريجي".





لها