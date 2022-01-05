لطيفة تواجه أزمة في حفل دبي وتغني من دون فرقة موسيقية - فيديو

الوكيل الإخباري - أزمة كبيرة واجهتها الفنانة التونسية لطيفة قبل دقائق من صعودها على مسرح "إكسبو 2020" بدبي لتحيي حفلها احتفالاً باليوم الوطني التونسي.



ووقعت لطيفة في موقف صعب، لكنها استطاعت تجاوزه بمساعدة جمهورها، بعدما أصيب أعضاء فرقتها بكورونا ولم يتمكنوا من مغادرة الفندق وحضور الحفل.

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وقفت لطيفة وحيدة على المسرح من دون المايسترو وفرقته الموسيقية، وتحدثت إلى جمهورها مؤكدة أن نتيجة تحاليلها جاءت سلبية، وأنها أصرت على إقامة الحفل حتى لا تخذل جمهورها وتحتفل معه باليوم الوطني لبلدها، وطلبت من الجمهور أن يردد معها الأغاني ليقوم هو بدور الفرقة الموسيقية.

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