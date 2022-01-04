السبب الحقيقي لوفاة بيتي وايت

الوكيل الإخباري - كشفت التقارير عن السبب الحقيقي لوفاة الممثلة الأمريكية بيتي وايت قبل أقل من ثلاثة أسابيع من عيد ميلادها المائة، وذلك بعد ما انتشرت شائعات عدة عن وفاتها نتيجة تلقي جرعة زائدة من لقاح فيروس كورونا.

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قال جيف ويتجاس، وكيل أعمال بيتي وايت، وهو أيضًا صديقها المقرب، في بيان: "ماتت بيتي بسلام في منزلها"، كما نفى الشائعات التي ادعت وفاة بيتي وايت نتيجة جرعة زائدة من لقاح فيروس كورونا في 28 ديسمبر، موضحًا: "يقول الناس إن وفاتها كانت مرتبطة بالحصول على جرعة معززة قبل ثلاثة أيام، لكن هذا ليس صحيحًا."، وأكد أنها ماتت لأسباب طبيعية، مشيرًا إلى أنه لا ينبغي ربط موتها بأسباب سياسية، فهذه ليست الحياة التي عاشتها، على حد قوله.

وفي مقابلة جديدة مع Page Six، كشفت الممثلة الأمريكية فيكي لورانس أن آخر ما قالته بيتي وايت قبل لحظات من وفاتها هو اسم زوجها الراحل ألين لودن، وأكدت فيكي في تصريحاتها: "قال وكيل أعمال بيتي، الذي كان برفقتها أثناء وفاتها، إن الكلمة الأخيرة التي خرجت من فمها كانت ألين"، وأشارت أن بيتي كانت لا تخشى الموت أبدًا لأنها أرادت دائمًا أن تكون مع زوجها الراحل ألين لودن.

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