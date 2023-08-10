طرح البوستر الدعائي لفيلم العميل صفر للفنان أكرم حسني -صورة

الوكيل الإخباري- طرحت شركة أوسكار بيكتشرز للإنتاج البوستر الدعائي لفيلم العميل صفر للنجم أكرم حسني قبل أيام من عرضه الأول في دور العرض في 16 أغسطس الجاري.



يعد البوستر الرسمي لفيلم العميل صفر يجمع بين البساطة والابتكار وخفة الدم، إذ يظهر العميل صفر في مقدمة البوستر بملابس مشتعلة وفي وضع الاستعداد للهجوم في محاكاة لوقفة جيمس بوند، الشخصية السينمائية الشهيرة، وفي الخلفية تظهر شخصيات الفيلم مقيدة الأيدي ومعلقة من الأعلى.



تأتي النسخة الإلكترونية من البوستر الرسمي في صورة متحركة، حيث تظهر شخصية العميل صفر منفردة ثم يتبعها سقوط باقي شخصيات الفيلم من الأعلى، بالإضافة إلى حركة الأجزاء المشتعلة من ملابس العميل صفر بما يضفي المزيد من الديناميكة على البوستر.

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صدى البلد