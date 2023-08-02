بشرى سارة لمحبي شخصية "بارني"

الوكيل الإخباري- في ظل الرغبة في استثمار النجاح الكبير الذي يحققه فيلم "باربي"ْ، تكثف شركة "ماتيل" العالمية للألعاب، جهودها لإنتاج أفلام مستوحاة من شخصيات محفورة في ذاكرة الأطفال، ومن أبرزها "الديناصور الأرجواني بارني".

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تم الكشف عن فكرة الفيلم للمرة الأولى في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، لكن مع تفشي جائحة كورونا، وما تلاها من إغلاقات، وشلل في الحياة السينمائية، تقدّم فيلم باربي إلى الواجهة، وفقاً لتقرير أعدته مجلة "بيبول" الأمريكية حول تفاصيل الاستعدادات للنسخة الحية من "بارني".

وكما اتجه فيلم "باربي" لمن هم فوق سن الثالثة عشرة، كذلك فإنّ النسخة الحية من "بارني" من المتوقع أن تستهدف جيل الألفية الجديدة، الذين ما زالوا متأثرين بشخصية الديناصور الأرجواني وأصدقائه.



وكانت شخصية بارني قد ظهرت على الشاشة للمرة الأولى في مسلسل تلفزيوني بعنوان "بارني والأصدقاء"، وتواصل عرضه من العام 1992 حتى 2009، وكان من بطولة ديمي لوفاتو وسيلينا غوميز، واستطاع أن يحتل مكانة خاصة في ذاكرة الأطفال. وفي عام 1998، صدر فيلم الأطفال "بارني المستكشف العظيم".

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