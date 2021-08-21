طرح بذلة ألفيس بريسلي الأيقونية للبيع في مزاد علني لأول مرة

الوكيل الإخباري - سيطرح بذلة الفنان الأميركي الراحل ألفيس بريسلي الأيقونية للبيع لأول مرة منذ 30 عاماً، وذلك في ذلك في 4 أيلول المقبل، والتي كانت موجودة على مدار العقود الماضية في حوزة أحد جامعي التذكارات الخاصة، وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

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ووفقاً للصحيفة، فإنَّ البذلة الأيقونية الشهيرة لـ بريسلي، الذي رحل عن عالمنا عام 1977 عن عمر ناهز 42 عاماً، هي عبارة عن جمبسوت بيضاء سيتم طرحها للبيع مقابل 275 ألف جنيه إسترليني؛ أي ما يُعادل 374 ألف دولار. والبذلة مزودة بكاب أو رداء يُشبه العباءة أيضاً باللون الأبيض مقابل 29 ألف جنيه إسترليني، أي ما يُعادل 39.44 ألف دولار؛ ليُصبح سعر البذلة كاملة في المزاد 413.44 ألف دولار.

وبذلة الفيس الأيقونية من أعمال مصمم الأزياء الأميركي بيل بيلو، وكانت من أكثر الأزياء التي تم تصويرها خلال مشوار بريسلي الفني، بجانب العديد من الملابس الأخرى.

وقد بيعت العديد من مقتنيات ملك الروك أند رول من قبل في العديد من المزادات العلنية، ففي عام 2016 بيع الجيتار الخاص به مقابل 256 ألف دولار، وأول بيانو اشتراه مقابل 300 ألف دولار، في حين أنّ النجم الشهير اشتراه في بداية مرحلة الشباب مقابل 300 دولار، وخاتم ألماس كان المُفضّل لدى بريسلي مقابل 30 ألف دولار، وقلادة ذهبية مقابل 150 ألف دولار.

المصدر - الفن