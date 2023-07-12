طفل مسلسل "الثمن" باكيا : أمي هجرتني وعملت لي بلوك - فيديو

الوكيل الإخباري- حالة تعاطف كبيرة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي حيال الطفل هادي المقداد الذي شارك في بطولة مسلسل "الثمن" في دور "إبراهيم"، الطفل المصاب بالسرطان، بعد سماع قصته الحقيقية وهجر والدته له في سن مبكرة.

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بدأ الأمر عندما حل هادي المقداد ضيفا في أحد البرامج للحديث عن نجاحه في مسلسل "الثمن"، وتحدث عن حياته الشخصية، ردا على سؤال مقدم البرنامج: "أين هي أمك وأين ذهبت وتركتك لوحدك؟"، ليبكي الطفل مجيبا: "ما بعرف أين أمي، تركتني منذ 3 سنوات، واتصلت فيها ما ردت، وماعندها انترنت، وتركتني مع البابا وأخي ولا أعرف لماذا تركتنا، هي ما بدها ترجع على البيت".



وتابع الطفل الرد على أسئلة مقدم البرنامج القاسية، قائلة: "رحنا على المدرسة رجعنا ما لقيناها، وسألت والدي قال ما بعرف، واتصلت بها في البداية وردت عليّ وسألتها إن كان بإمكاني الذهاب عندها، وقالت لي يوم السبت، ولم تأتي لتأخذني، وعملت لي بلوك".



وفي لقاء آخر، أكد الطفل أن الحديث في هذا الأمر يزعجه، وقال: "كل ما أروح أي مكان بيسألوني فين أمي، جاوبت ما تسألوني ولما بسمع هذا السؤال بزعل، أنا لا أعرف أين أمي، وأنا متحمس أتعرف عليها".



وقال: "بحبك وارجعي لأني صرت ممثل وبطل، وأنا سأظل أحبها".



وتدور قصة مسلسل "الثمن" حول المهندسة "سارة" أرملة شابة التي كانت بحاجة للمال من أجل علاج ابنها ولا تجد المساعدة من عائلة زوجها المتوفي، تعمل "سارة" في شركة كبيرة وتذهب إلى مديرها وتطلب منه المال، لكن يعرض عليها أن تمضي معه ليلة حتى يعطيها المال وفي النهاية تقبل من أجل ابنها، إلى أن يكتشف حقيقة الأمر ويقع في حبها وتتطور الأحداث.



يذكر أن مسلسل "الثمن يعتبر النسخة العربية من المسلسل التركي "ويبقى الحب"، ويشارك في بطولته باسل خياط، رزان جمّال، نيقولا معوض، والعمل من إخراج فكرت القاضي.





في الفن