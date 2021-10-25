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الإثنين، 25-10-2021 10:29 ص

طلاق فاطمة الأنصاري من يعقوب بو شهري يعود الى الواجهة

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الوكيل الإخباري - لا زال موضوع خبيرة التجميل السعودية فاطمة الأنصاري من الناشط السعودي يعقوب بو شهري يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.

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فانتشار أنباء انفصال الثنائي حصل بعد دخول فاطمة الأنصاري المستشفى، إثر تعرضها لوعكة صحية، دون أي تعليق من يعقوب بوشهري على هذا الموضوع، ما جعل الكثيرين يتوقعون انفصالهما.

وبعد ذلك بأيام، تصدر خبر انفصالهما "الترند" على "تويتر" في السعودية، بعد أن قام كل منهما بحذف الآخر من حسابه على موقع "إنستغرام"، فضلاً عن قيامهما بحذف كل الصور الخاصة بحفل زواجهما وما هو الوسم يعود مجددا الى التصدر بعد ان هاجم المدون فهد الزهراني يعقوب بعد ان اصبح طلاقه سيرة على كل لسان ليرد الاخير: "المرجلة صعبة على طافي النار ما كل من يبغي المراجل قدرها احدن عزومه قاصرة عند الأخطار واحدن عزومه بالخطر ما ذخرها".

 

وأضاف في تعليق آخر: "لست بمغفل بالقدر الذي يتخيله البعض ولكني أعمل على مبدأ (عفواً، فصبراً، فحلماً)، فاتق شر الحليم إذا غضب"، ليزيد في تعليق ثالث:"مشكلتي رجال لم أقبل أن أكون عضواً في فريق الخراف".

 

المصدر - الفن 

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