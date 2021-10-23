شاهد...إليسا تتألق خلال حفلها الأول في بغداد وتتصدر الترند بأكثر من بلد عربي

الوكيل الإخباري - تصدرت الفنانة اللبنانية إليسا الترند على مواقع التواصل الإجتماعي بوسم "إليسا في بغداد"، إذ أنها تحيي حفلاً لها في العاصمة العراقية بغداد مساء يوم الجمعة .

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وانتشرت مقاطع فيديو من الحفلة تظهر إليسا بفستان زاهي باللون الزهري قصير، وعند إعتلائها المسرح توجهت بكلمة للجمهور قالت فيها أن كان لها أمنية وحلم أن تغني ببغداد، واليوم حققت هذا الحلم، كما أشارت أن لديها ضعف تجاه الشعب العراقي لأنه يشبهنا بالمعاناة، بحسب تعبيرها.

وظهرت إليسا بفيديوهات أخرى وهي تغني "موطني"، "أسعد واحدة"، "خدني معك"وغيرها من الأغاني الناجحة لها وسط تفاعل كبير مع الجمهور.





المصدر - الفن

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