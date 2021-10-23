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السبت، 23-10-2021 09:40 ص

حقيقة وفاة الفنانة سوسن بدر وبيان طارئ من المهن التمثيلية

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الوكيل الإخباري - انتشرت في الساعات الماضية أخبار عن وفاة الممثلة القديرة سوسن بدر عن عمر 64 سنة بشكل كبير ما أقلق المتابعين لفترة من الوقت خصوصاً ان الصفحة الرسمية للممثلة لم تصدر اي بيان وكانت اخر صورة قد نشرتها على حسابها على انستغرام قبل اسبوع.

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وكشف الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، حقيقة الأخبار المتداولة خلال الساعات الماضية حول وفاة الفنانة القديرة سوسن بدر.

و

وكانت الفنانة سوسن بدر، قد شاركت مؤخرا في بطولة حكاية "اللي خلف مامتش" من مسلسل "زي القمر" الى جانب إيهاب فهمي، وعدد من الفنانين، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد شفيق.

 

المصدر - الفن 

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