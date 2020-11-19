ظهور جديد للفنانة الشابة حلا الترك يثير الجدل.. شاهد

الوكيل الاخباري - عادت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك إلى الأضواء مجدداً بعدما لاحظ المتابعون تغيراً كبيرا في شكلها، وسلطت الاضواء عليها مؤخراً بسبب فيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".



حيث ظهرت بالفيديو بطريقة لفتت الانتباه، وأثارت إطلالتها اهتمام الكثيرين حيث ارتدت كنزة براقة مع سروال لامع كما سرحت شعرها وطبقت مكياجها بطريقة جعلت العديد من المتابعين يشبهونها بالنجمة العالمية أريانا غراندي، كما اعتبر بعضهم أنها باتت تبدو أكبر من سنها.

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ويشار إلى أنها نشرت في وقت سابق على حسابها الخاص على التطبيق فيديو أثار الجدل حيث رأى الكثير من متابعيها أنها تغيرت إلى حد كبير متسائلين عما إذا أجريت لها عمليات تجميل.

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