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الثلاثاء، 10-11-2020 12:15 م

أصالة تنفي شائعات إصابتها بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - ظهرت الفنانة السورية أصالة بصورة جديدة مع أبنائها آدم وعلي طارق العريان، وابنتها الكبرى شام الذهبي في صورة جمعتهم معاً.

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حيث نشرت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة، عدداً من الصور على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" جمعتها بوالدتها وأخويها التوأم "علي وآدم".


الفنانة أصالة بتلك الصورة كشفت عن الشائعات التي تم تداولها حول إصابتها بفيروس كورونا بعد عودتها من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، والذي حضرت فعاليات حفل ختامه يوم 31 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

 

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