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الأحد، 08-11-2020 01:09 م

الفنان عمرو دياب يعتدي على معجب حاول تصويره.. شاهد

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الوكيل الاخباري - انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مقطع فيديو للفنان المصري عمرو دياب وهو يعتدي على أحد معجبيه في إحدى الحفلات حيث قام بأخذ الهاتف منه وهو يحاول تصويره.

وظهر عمرو دياب في الفيديو وهو ينزل من على المسرح متجهاً إلى المعجب الذي كان يصوره ليمسك الهاتف من يده، في حين حاولت دينا الشربيني أن تمنعه، إلا أنه دفع يدها وتوجه للمعجب ليأخذ الهاتف من يده.

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وكان عمرو دياب قد أحيا حفلاً غنائياً في ختام فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي بحضور عدد كبير من الضيوف.


من ناحية أخرى طرح عمرو دياب أغنيته الجديدة "الجو جميل" عبر تطبيق أنغامي، بعد مرور أيام قليلة على طرح أغنيته "أهي أهي". وهي من كلمات محمد القياتي، لحن محمد يحيى، توزيع أحمد عادل.

 


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