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الإثنين، 02-11-2020 10:44 ص

الموت يفجع زوج الفنانة أحلام بوفاة صديقه.. صورة

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الوكيل الاخباري - أعلن زوج الفنانة الإماراتية أحلام "مبارك الهاجري"، حزنه بسبب وفاة أحد أصدقائه، حيث نشر عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صورة للراحل وأرفقها برسالة نعاه من خلالها.

وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون. لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلنصبر ولنحتسب. اللهم أجرنا في مصيبتنا هذه واخلفنا خيراً منها. فجعت اليوم بخبر وفاة أخي وصديقي الشيخ حمد بن عيد ال ثاني وأدعو الله له بالرحمة والجنة وأن يلهمنا الصبر والسلوان ‏وانا لله وانا إليه راجعون".

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