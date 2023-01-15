ظهور مؤثر لريم البارودي من عزاء والدها -صور

الوكيل الإخباري-حرص عدد كبير من الفنانين على تقديم واجب العزاء لريم البارودي بعد وفاة والدها على رأسهم الفنانين محمد رمضان، وزينة ودينا فؤاد وبوسي شلبي وريهام سعيد.

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وكانت ريم البارودي قد أعلنت عن وفاة والدها بعد مروره بأزمة صحية خلال الأيام الماضية.

وشُيعت جنازة والد الفنانة ريم البارودي، الخميس الماضي عقب صلاة الظهر من مسجد السلام في مدينة ‏نصر، ووُوري الثرى في مقابر الوفاء والأمل.‏



وألقت ريم البارودي وأسرتها نظرة الوداع الأخيرة على الراحل، وبعدها دخلت في نوبة بكاء، وحرص المعزّون ‏على تهدئتها، داعين الله أن يغفر لفقيدهم ويرحمه وأن يمنّ على الأسرة بالصبر والسلوان.‏





















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