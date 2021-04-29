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الخميس، 29-04-2021 12:37 م

ظهور مؤثّر للفنان الراحل مشاري البلام في آخر أعماله قبل وفاته.. شاهد

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الوكيل الاخباري - نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام"، مشهداً من مسلسل "بيت الذل" الذي كان الفنان الكويتي مشاري البلام قد صوّره قبل وفاته.

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وظهر في المقطع ابنه صالح الذي أدّى دوره شاباً قبل أن يظهر هو باكياً في سياق أحداث العمل. وأثار هذا اهتمام عدد كبير من المتابعين الذي عبّروا عن تأثرهم الشديد بذلك وأبدوا أسفهم لفقدان الفنان. وحقق الفيديو أكثر من 228 ألف مشاهَدة في ساعات قليلة.

 

ويُشار إلى أن المسلسل يُعرض حالياً على الشاشة الرمضانية، وكانت منتجته الفنانة صمود الكندري قد أعلنت عن التوصل إلى حل لمشكلة غياب البلام.

 

ونشرت على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" صورة جمعت الفنان الراحل وابنه صالح، مشيرةً إلى أن الأخير سيحلّ مكان والده في العمل حيث كتبت: "صالح البلام شكراً لوجودك في مسلسل الراحل فقيدنا مشاري البلام. شكراً لوجودك بالعمل في آخر أيام التصوير. ظهورك مميز وله بصمة. رحم الله والدك وأطال الله بعمرك".


وكان الفنان الكويتي عبدالله الطليحي قد أشار إلى أن حالة من الإرباك سادت أوساط فريق العمل بعد وفاة البلام إثر إصابته بالعدوى الناتجة من فيروس كورونا المستجد بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد له.

 


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