ظهور نادر لـ زوجة ملحم زين تماني البيض

الوكيل الإخباري- انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو قصير، ظهرت فيه زوجة الفنان اللبناني ملحم زين تماني البيض، في ظهور نادر لها.



وظهرت تماني الى جانب ملحم، على ما يبدو في احدى المناسبات الاجتماعية ، اذ دخلت برفقته الى المكان.

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وتفاعل المتابعون مع الفيديو بشكل كبير مع الفيديو ، مبديين اعجابهم بزوجة ملحم، ومشيرين الى جمالها واناقتها.



وجاء في بعض التعليقات: " زوجتة حلوة ومن عائلة محترمة وفخمة والفنان ملحم زين راقي" و" زوجته حلوة وشيك نشعر انها متحدرة من عائلة فخمة ومحترمه حالها".