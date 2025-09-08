ما جديد بلاغ أسرة محمود عبد العزيز ضد بوسي شلبي؟

الوكيل الإخباري- قررت جهات التحقيق في مصر حفظ التحقيقات ورفض الالتماس المقدم من أسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز لإعادة فتح قضية اتهام الإعلامية بوسي شلبي بتزوير بيانات الرقم القومي وادعائها أنها أرملته، رغم زعم الأسرة بوقوع الطلاق بينهما منذ عام 1998.

وأكدت النيابة، بعد مراجعة التحقيقات والاستماع لأقوال عدد من أفراد الأسرة، عدم وجود قصد جنائي في الواقعة، مشيرة إلى أن الوثائق الرسمية تدل على استمرار العلاقة الزوجية شكلياً حتى وفاة الفنان عام 2016.



وكان نجلا الفنان الراحل، محمد وكريم محمود عبد العزيز، قد تقدما ببلاغ رسمي اتهموا فيه بوسي شلبي بالتزوير، مؤكدين أن بطاقة الرقم القومي الخاصة بها لا تزال تُظهر أنها "أرملة" والدهم، رغم انفصاله عنها قبل وفاته بسنوات طويلة.



وقدّم طارق عبد العزيز، شقيق الفنان الراحل، إفادة أكد فيها حضوره واقعة الطلاق، وتحدث عن إرسال الفنان الراحل قسيمة الطلاق وشيكًا لبوسي شلبي، التي رفضت استلامهما.



من جانبها، أكدت ابنة شقيقة الفنان الراحل خلال شهادتها أمام النيابة أن الطلاق وقع بالفعل عام 1998، إلا أن إجراءات توثيقه أُوقفت بطلب من الفنان نفسه، واستمرت العلاقة بين الطرفين حتى وفاته.



وبعد استكمال التحقيقات والشهادات، تقرر حفظ البلاغ المقدم ضد بوسي شلبي، التي أكدت في بيان سابق أن علاقتها بزوجها الراحل ظلت قائمة حتى وفاته، ونفت صحة المزاعم المتداولة حول الطلاق.

