الإثنين 2025-09-08 01:33 م
 

نادين نسيب نجيم تثير الجدل في عيد ميلاد المخرج جو بو عيد - فيديو

لا
نادين نجيم
 
الإثنين، 08-09-2025 11:44 ص

الوكيل الإخباري-   احتفل المخرج جو بو عيد بعيد ميلاده، مساء الأحد، بحضور عدد من المشاهير، من أبرزهم نادين نسيب نجيم، والممثل السوري معتصم النهار وزوجته لين برنجكجي، وسط أجواء صاخبة.

اضافة اعلان


وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر نادين وهي ترقص بحماسة وتشارك زوجة معتصم النهار في الأجواء الاحتفالية. كما ظهرت في لقطة وهي تتفاعل مع إحدى الراقصات على أنغام أغنية "فاكرني" للفنانة هيفا وهبي، وهو ما أثار موجة من التعليقات المتباينة بين الجمهور.


الحفل لاقى تفاعلًا كبيرًا عبر السوشال ميديا، بين من رأى فيه أجواء عفوية، ومن انتقد بعض التصرفات خلاله.

 

 

 

 

 

لبنان 24 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

4

المرأة والجمال تسريحات شعر عرايس لخريف 2025

إنتاج تطلق هوية جديدة تعكس مسيرة ربع قرن في خدمة القطاع الرقمي

أخبار محلية إنتاج تطلق هوية جديدة تعكس مسيرة ربع قرن في خدمة القطاع الرقمي

2514

المرأة والجمال بخطوات بسيطة.. هكذا تحمين بشرتك من الملوّثات اليومية

غه

فيديو منوع جهاز يقوم بالطهي بصورة سلسة ولذيذة

بدأت بلدية معان الكبرى، اليوم الاثنين، حملة واسعة النطاق في مختلف مناطق المحافظة استعداداً لفصل الشتاء، تتضمن إعادة فتح وتنظيف مجاري السيول والأودية ومداخل ومخارج العبارات، إلى جانب تنظيف مناهل تصريف

أخبار محلية بلدية معان تنفذ خطة استباقية استعداداً لموسم الشتاء

الديوان الملكي

أخبار محلية الزعبي مديرا لإدارة السياسات الاقتصادية في الديوان الملكي

54

طب وصحة أهم التحاليل الطبية التي يجب على العروس إجراؤها قبل الزواج

جامعة البلقاء التطبيقية

أخبار محلية العجلوني يتفقد سير امتحان الشامل العملي للدورة الصيفية 2025 في البلقاء التطبيقية



 
 





الأكثر مشاهدة