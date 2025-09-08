نادين نسيب نجيم تثير الجدل في عيد ميلاد المخرج جو بو عيد - فيديو

الوكيل الإخباري- احتفل المخرج جو بو عيد بعيد ميلاده، مساء الأحد، بحضور عدد من المشاهير، من أبرزهم نادين نسيب نجيم، والممثل السوري معتصم النهار وزوجته لين برنجكجي، وسط أجواء صاخبة.

اضافة اعلان



وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر نادين وهي ترقص بحماسة وتشارك زوجة معتصم النهار في الأجواء الاحتفالية. كما ظهرت في لقطة وهي تتفاعل مع إحدى الراقصات على أنغام أغنية "فاكرني" للفنانة هيفا وهبي، وهو ما أثار موجة من التعليقات المتباينة بين الجمهور.



الحفل لاقى تفاعلًا كبيرًا عبر السوشال ميديا، بين من رأى فيه أجواء عفوية، ومن انتقد بعض التصرفات خلاله.

View this post on Instagram A post shared by Aghani Aghani - أغاني أغاني (@aghaniaghani)

لبنان 24