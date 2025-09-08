عودة نُجوم المنفى إلى دراما رمضان 2026 في سوريا

الوكيل الإخباري- يبدو أن موسم دراما رمضان 2026 في سوريا سيكون استثنائيًا، مع عودة عدد من النجوم السوريين الغائبين عن الشاشة منذ أكثر من عقد، نتيجة مواقفهم المعارضة لنظام بشار الأسد، أو بسبب مغادرتهم البلاد قسرًا خلال سنوات الحرب.

اضافة اعلان



عودة "الطيور المهاجرة"

في ظل التغيرات السياسية التي أعقبت سقوط النظام، بدأت تتضح ملامح عودة فنانين لم يظهروا في الدراما السورية منذ عام 2013، ومن أبرز الأسماء المرشحة للظهور:

فارس الحلو، سوسن أرشيد، جلال الطويل، وغيرهم، وفقًا لمصادر إعلامية، رغم غياب التأكيدات الرسمية حتى الآن.



أبرز العائدين:

يارا صبري: تعود إلى الشاشة السورية من خلال مسلسل "يوم وشوي"، في أول مشاركة درامية لها داخل البلاد منذ 2013.

عبد الحكيم قطيفان: يعود عبر مسلسل "المليئية" الذي يُصوّر حاليًا في دمشق، في أول ظهور له منذ "الولادة من الخاصرة" قبل 12 عامًا.

ديما بياعة: تعود بعد 3 سنوات من الغياب، من خلال مسلسل "عيلة الملك"، وسط تفاعل كبير على مواقع التواصل.

جمال سليمان: يُتوقع مشاركته في مسلسل "الخروج من البئر"، الذي يتناول واقع المعتقلات السورية، في أول عودة له منذ مسلسل "طالع الفضة" عام 2011.



دراما بمواقف ورسائل

بحسب تصريحات خاصة لموقع إرم نيوز، فإن مشاريع رمضان 2026 تركز على موضوعات تمس الوجدان السوري، وتتناول واقع البلاد بعد 13 عامًا من الحرب، مما يمنح هذه الأعمال أبعادًا فنية ووطنية عميقة.



وأكدت المصادر أن عودة الفنانين لا تُستخدم للترويج السياسي، بل جاءت استجابة لرغبة صُنّاع الفن والجمهور برؤية وجوه شكّلت وجدانهم الفني والإنساني خلال سنوات الأزمة.