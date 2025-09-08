الإثنين 2025-09-08 01:33 م
 

عودة نُجوم المنفى إلى دراما رمضان 2026 في سوريا

لى
مجموعة من الفنانين السوريين
 
الإثنين، 08-09-2025 12:21 م

الوكيل الإخباري-   يبدو أن موسم دراما رمضان 2026 في سوريا سيكون استثنائيًا، مع عودة عدد من النجوم السوريين الغائبين عن الشاشة منذ أكثر من عقد، نتيجة مواقفهم المعارضة لنظام بشار الأسد، أو بسبب مغادرتهم البلاد قسرًا خلال سنوات الحرب.

اضافة اعلان


عودة "الطيور المهاجرة"
في ظل التغيرات السياسية التي أعقبت سقوط النظام، بدأت تتضح ملامح عودة فنانين لم يظهروا في الدراما السورية منذ عام 2013، ومن أبرز الأسماء المرشحة للظهور:
فارس الحلو، سوسن أرشيد، جلال الطويل، وغيرهم، وفقًا لمصادر إعلامية، رغم غياب التأكيدات الرسمية حتى الآن.


أبرز العائدين:
يارا صبري: تعود إلى الشاشة السورية من خلال مسلسل "يوم وشوي"، في أول مشاركة درامية لها داخل البلاد منذ 2013.
عبد الحكيم قطيفان: يعود عبر مسلسل "المليئية" الذي يُصوّر حاليًا في دمشق، في أول ظهور له منذ "الولادة من الخاصرة" قبل 12 عامًا.
ديما بياعة: تعود بعد 3 سنوات من الغياب، من خلال مسلسل "عيلة الملك"، وسط تفاعل كبير على مواقع التواصل.
جمال سليمان: يُتوقع مشاركته في مسلسل "الخروج من البئر"، الذي يتناول واقع المعتقلات السورية، في أول عودة له منذ مسلسل "طالع الفضة" عام 2011.


دراما بمواقف ورسائل
بحسب تصريحات خاصة لموقع إرم نيوز، فإن مشاريع رمضان 2026 تركز على موضوعات تمس الوجدان السوري، وتتناول واقع البلاد بعد 13 عامًا من الحرب، مما يمنح هذه الأعمال أبعادًا فنية ووطنية عميقة.


وأكدت المصادر أن عودة الفنانين لا تُستخدم للترويج السياسي، بل جاءت استجابة لرغبة صُنّاع الفن والجمهور برؤية وجوه شكّلت وجدانهم الفني والإنساني خلال سنوات الأزمة.

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

4

المرأة والجمال تسريحات شعر عرايس لخريف 2025

إنتاج تطلق هوية جديدة تعكس مسيرة ربع قرن في خدمة القطاع الرقمي

أخبار محلية إنتاج تطلق هوية جديدة تعكس مسيرة ربع قرن في خدمة القطاع الرقمي

2514

المرأة والجمال بخطوات بسيطة.. هكذا تحمين بشرتك من الملوّثات اليومية

غه

فيديو منوع جهاز يقوم بالطهي بصورة سلسة ولذيذة

بدأت بلدية معان الكبرى، اليوم الاثنين، حملة واسعة النطاق في مختلف مناطق المحافظة استعداداً لفصل الشتاء، تتضمن إعادة فتح وتنظيف مجاري السيول والأودية ومداخل ومخارج العبارات، إلى جانب تنظيف مناهل تصريف

أخبار محلية بلدية معان تنفذ خطة استباقية استعداداً لموسم الشتاء

الديوان الملكي

أخبار محلية الزعبي مديرا لإدارة السياسات الاقتصادية في الديوان الملكي

54

طب وصحة أهم التحاليل الطبية التي يجب على العروس إجراؤها قبل الزواج

جامعة البلقاء التطبيقية

أخبار محلية العجلوني يتفقد سير امتحان الشامل العملي للدورة الصيفية 2025 في البلقاء التطبيقية



 
 





الأكثر مشاهدة