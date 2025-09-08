عودة نُجوم المنفى إلى دراما رمضان 2026 في سوريا

عودة "الطيور المهاجرة"
في ظل التغيرات السياسية التي أعقبت سقوط النظام، بدأت تتضح ملامح عودة فنانين لم يظهروا في الدراما السورية منذ عام 2013، ومن أبرز الأسماء المرشحة للظهور:
فارس الحلو، سوسن أرشيد، جلال الطويل، وغيرهم، وفقًا لمصادر إعلامية، رغم غياب التأكيدات الرسمية حتى الآن.
أبرز العائدين:
يارا صبري: تعود إلى الشاشة السورية من خلال مسلسل "يوم وشوي"، في أول مشاركة درامية لها داخل البلاد منذ 2013.
عبد الحكيم قطيفان: يعود عبر مسلسل "المليئية" الذي يُصوّر حاليًا في دمشق، في أول ظهور له منذ "الولادة من الخاصرة" قبل 12 عامًا.
ديما بياعة: تعود بعد 3 سنوات من الغياب، من خلال مسلسل "عيلة الملك"، وسط تفاعل كبير على مواقع التواصل.
جمال سليمان: يُتوقع مشاركته في مسلسل "الخروج من البئر"، الذي يتناول واقع المعتقلات السورية، في أول عودة له منذ مسلسل "طالع الفضة" عام 2011.
دراما بمواقف ورسائل
بحسب تصريحات خاصة لموقع إرم نيوز، فإن مشاريع رمضان 2026 تركز على موضوعات تمس الوجدان السوري، وتتناول واقع البلاد بعد 13 عامًا من الحرب، مما يمنح هذه الأعمال أبعادًا فنية ووطنية عميقة.
وأكدت المصادر أن عودة الفنانين لا تُستخدم للترويج السياسي، بل جاءت استجابة لرغبة صُنّاع الفن والجمهور برؤية وجوه شكّلت وجدانهم الفني والإنساني خلال سنوات الأزمة.
-
أخبار متعلقة
-
ليدي غاغا وأريانا غراندي تكتسحان جوائز MTV الموسيقية لعام 2025
-
نجوم جدد ينضمون إلى مسلسل "تحت الأرض" مع بدء تصويره في سوريا
-
ما جديد بلاغ أسرة محمود عبد العزيز ضد بوسي شلبي؟
-
نادين نسيب نجيم تثير الجدل في عيد ميلاد المخرج جو بو عيد - فيديو
-
شاهد داليدا خليل تحتفل بتوديع العزوبية قبيل زفافها المرتقب
-
بعد "صحاك الشوق".. أغنية جديدة لفضل شاكر (فيديو)
-
الموت يفجع النجم التركي كيفانش تاتليتوغ - فيديو
-
لطيفة تحيي ذكرى الأربعين لرحيل زياد الرحباني بكلمات مؤثرة