بعد "صحاك الشوق".. أغنية جديدة لفضل شاكر (فيديو)

الوكيل الإخباري- أطلق الفنان فضل شاكر، يوم السبت، أغنيته الجديدة بعنوان "روح البحر"، وذلك عبر منصته الخاصة على موقع "يوتيوب".

الأغنية هي من كلمات وألحان جمانة جمال، وهي تأتي بعد أيام قليلة على إطلاق شاكر أغنيته الشهيرة "صحاك الشوق" التي لاقت نجاحاً واسعاً في لبنان والعالم العربي.