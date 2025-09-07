بعد "صحاك الشوق".. أغنية جديدة لفضل شاكر (فيديو)

الأغنية هي من كلمات وألحان جمانة جمال، وهي تأتي بعد أيام قليلة على إطلاق شاكر أغنيته الشهيرة "صحاك الشوق" التي لاقت نجاحاً واسعاً في لبنان والعالم العربي.
