نجوم جدد ينضمون إلى مسلسل "تحت الأرض" مع بدء تصويره في سوريا

الوكيل الإخباري-   انضمت النجمة اللبنانية داليدا خليل إلى فريق عمل مسلسل "تحت الأرض"، المقرر عرضه في رمضان 2025، حيث بدأت اليوم تصوير مشاهدها في العاصمة السورية دمشق.

وشاركت داليدا متابعيها عبر "إكس" و"إنستغرام" لقطات من موقع التصوير، ظهرت فيها أجواء العمل وبعض التفاصيل اللافتة، منها صورة مع الفنان سامر المصري أرفقتها بتعليق:
"أطيب أكلة شاورما بالشام مع الغالي سامر المصري.. من دمشق الجميلة 🤍".


كما انضم للعمل أيضًا الفنانان فادي صبيح وأيمن عبدالسلام، ليضافوا إلى نخبة من النجوم، أبرزهم: مكسيم خليل، سامر المصري، روزينا لاذقاني، أحمد الأحمد، كارمن لبس، فايز قزق، يزن السيد، كرم شعراني، لين غرة، روبين عيسى، أويس مخللاتي، علا الباشا، فرح يوسف، سوسن ميخائيل، لجين إسماعيل، مازن العباس، والوجه الجديد غيث الأدهمي.


وكانت شركة الإنتاج "كلاكيت ميديا" قد قررت نقل تصوير المسلسل إلى سوريا بعد تذليل العقبات اللوجستية، مشيرة إلى أن البيئة الجغرافية في دمشق تتناسب أكثر مع طبيعة العمل.


المسلسل من تأليف شادي دويعر وسلطان العودة، وإخراج مضر إبراهيم، وتدور أحداثه في دمشق أوائل القرن العشرين، ضمن إطار درامي تشويقي يتناول جريمة غامضة وصراعاً بين مجموعة من التجار في تلك الفترة.

 

