نجوم جدد ينضمون إلى مسلسل "تحت الأرض" مع بدء تصويره في سوريا

وشاركت داليدا متابعيها عبر "إكس" و"إنستغرام" لقطات من موقع التصوير، ظهرت فيها أجواء العمل وبعض التفاصيل اللافتة، منها صورة مع الفنان سامر المصري أرفقتها بتعليق:
"أطيب أكلة شاورما بالشام مع الغالي سامر المصري.. من دمشق الجميلة 🤍".
كما انضم للعمل أيضًا الفنانان فادي صبيح وأيمن عبدالسلام، ليضافوا إلى نخبة من النجوم، أبرزهم: مكسيم خليل، سامر المصري، روزينا لاذقاني، أحمد الأحمد، كارمن لبس، فايز قزق، يزن السيد، كرم شعراني، لين غرة، روبين عيسى، أويس مخللاتي، علا الباشا، فرح يوسف، سوسن ميخائيل، لجين إسماعيل، مازن العباس، والوجه الجديد غيث الأدهمي.
وكانت شركة الإنتاج "كلاكيت ميديا" قد قررت نقل تصوير المسلسل إلى سوريا بعد تذليل العقبات اللوجستية، مشيرة إلى أن البيئة الجغرافية في دمشق تتناسب أكثر مع طبيعة العمل.
المسلسل من تأليف شادي دويعر وسلطان العودة، وإخراج مضر إبراهيم، وتدور أحداثه في دمشق أوائل القرن العشرين، ضمن إطار درامي تشويقي يتناول جريمة غامضة وصراعاً بين مجموعة من التجار في تلك الفترة.
-
أخبار متعلقة
-
عودة نُجوم المنفى إلى دراما رمضان 2026 في سوريا
-
ليدي غاغا وأريانا غراندي تكتسحان جوائز MTV الموسيقية لعام 2025
-
ما جديد بلاغ أسرة محمود عبد العزيز ضد بوسي شلبي؟
-
نادين نسيب نجيم تثير الجدل في عيد ميلاد المخرج جو بو عيد - فيديو
-
شاهد داليدا خليل تحتفل بتوديع العزوبية قبيل زفافها المرتقب
-
بعد "صحاك الشوق".. أغنية جديدة لفضل شاكر (فيديو)
-
الموت يفجع النجم التركي كيفانش تاتليتوغ - فيديو
-
لطيفة تحيي ذكرى الأربعين لرحيل زياد الرحباني بكلمات مؤثرة