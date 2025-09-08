الإثنين 2025-09-08 01:33 م
 

ليدي غاغا وأريانا غراندي تكتسحان جوائز MTV الموسيقية لعام 2025

تتةت
جوائز MTV VMAs 2025
 
الإثنين، 08-09-2025 12:03 م

الوكيل الإخباري-   أقيم حفل جوائز MTV للفيديو الموسيقي لعام 2025 في نيويورك، وتصدرت ليدي غاغا المشهد بعد فوزها بـ4 جوائز، أبرزها فنانة العام، إلى جانب أفضل تعاون موسيقي مع برونو مارس (Die With a Smile)، وأفضل إخراج وتصميم فني لأغنية Abracadabra.

اضافة اعلان


من جهتها، حصدت أريانا غراندي 3 جوائز، منها فيديو العام عن Brighter Days Ahead، وأفضل فنانة بوب، وقدّمت خلال الحفل جائزة "Video Vanguard" للمغنية ماريا كاري.


كما برزت سابرينا كاربنتر بثلاث جوائز، بينها أفضل ألبوم، بينما فازت شاكيرا بجائزة أفضل أداء لاتيني رغم غيابها عن الحفل.


أبرز الجوائز:
فنانة العام: ليدي غاغا
فيديو العام: أريانا غراندي
أفضل تعاون: ليدي غاغا وبرونو مارس
أفضل ألبوم: سابرينا كاربنتر
أفضل أداء لاتيني: شاكيرا
أفضل مجموعة: بلاك بينك
جائزة الأيقونة اللاتينية: ريكي مارتن
جائزة مايكل جاكسون للفيديو المبدع: ماريا كاري

 

24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

4

المرأة والجمال تسريحات شعر عرايس لخريف 2025

إنتاج تطلق هوية جديدة تعكس مسيرة ربع قرن في خدمة القطاع الرقمي

أخبار محلية إنتاج تطلق هوية جديدة تعكس مسيرة ربع قرن في خدمة القطاع الرقمي

2514

المرأة والجمال بخطوات بسيطة.. هكذا تحمين بشرتك من الملوّثات اليومية

غه

فيديو منوع جهاز يقوم بالطهي بصورة سلسة ولذيذة

بدأت بلدية معان الكبرى، اليوم الاثنين، حملة واسعة النطاق في مختلف مناطق المحافظة استعداداً لفصل الشتاء، تتضمن إعادة فتح وتنظيف مجاري السيول والأودية ومداخل ومخارج العبارات، إلى جانب تنظيف مناهل تصريف

أخبار محلية بلدية معان تنفذ خطة استباقية استعداداً لموسم الشتاء

الديوان الملكي

أخبار محلية الزعبي مديرا لإدارة السياسات الاقتصادية في الديوان الملكي

54

طب وصحة أهم التحاليل الطبية التي يجب على العروس إجراؤها قبل الزواج

جامعة البلقاء التطبيقية

أخبار محلية العجلوني يتفقد سير امتحان الشامل العملي للدورة الصيفية 2025 في البلقاء التطبيقية



 
 





الأكثر مشاهدة