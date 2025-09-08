ليدي غاغا وأريانا غراندي تكتسحان جوائز MTV الموسيقية لعام 2025

من جهتها، حصدت أريانا غراندي 3 جوائز، منها فيديو العام عن Brighter Days Ahead، وأفضل فنانة بوب، وقدّمت خلال الحفل جائزة "Video Vanguard" للمغنية ماريا كاري.
كما برزت سابرينا كاربنتر بثلاث جوائز، بينها أفضل ألبوم، بينما فازت شاكيرا بجائزة أفضل أداء لاتيني رغم غيابها عن الحفل.
أبرز الجوائز:
فنانة العام: ليدي غاغا
فيديو العام: أريانا غراندي
أفضل تعاون: ليدي غاغا وبرونو مارس
أفضل ألبوم: سابرينا كاربنتر
أفضل أداء لاتيني: شاكيرا
أفضل مجموعة: بلاك بينك
جائزة الأيقونة اللاتينية: ريكي مارتن
جائزة مايكل جاكسون للفيديو المبدع: ماريا كاري
