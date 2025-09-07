الأحد 2025-09-07 02:14 م
 

شاهد داليدا خليل تحتفل بتوديع العزوبية قبيل زفافها المرتقب

داليدا خليل
 
الأحد، 07-09-2025 12:57 م

الوكيل الإخباري-   احتفلت النجمة اللبنانية داليدا خليل بوداع العزوبية في حفل صاخب جمعها بصديقاتها المقربات، وأُقيم في منتجع شاطئي بمنطقة البترون شمال لبنان، بحضور خطيبها رجل الأعمال نيكولا زعتر، المقيم في دبي، الذي ظهر معها للمرة الأولى بوضوح أمام الجمهور.

وشاركت داليدا جمهورها عبر مواقع التواصل بلقطات مصوّرة من أجواء الحفل التي اتسمت بالمرح والرقص، ولفتت الأنظار بإطلالتين لافتتين: فستان أبيض طويل، وآخر فوشيا قصير وضيّق، فيما تميّزت إحدى اللحظات العفوية بالقفز في مسبح المنتجع بفستانها وسط تشجيع صديقاتها.


ومن المنتظر أن تدخل داليدا القفص الذهبي يوم الثلاثاء 9 سبتمبر، في حفل زفاف يتوقّع أن يجمع نخبة من نجوم الفن والإعلام في لبنان والمنطقة.

 

 

 

Image1_92025712534264515406.jpg

 

 

سيدتي 

 

 
 
