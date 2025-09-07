شاهد داليدا خليل تحتفل بتوديع العزوبية قبيل زفافها المرتقب

وشاركت داليدا جمهورها عبر مواقع التواصل بلقطات مصوّرة من أجواء الحفل التي اتسمت بالمرح والرقص، ولفتت الأنظار بإطلالتين لافتتين: فستان أبيض طويل، وآخر فوشيا قصير وضيّق، فيما تميّزت إحدى اللحظات العفوية بالقفز في مسبح المنتجع بفستانها وسط تشجيع صديقاتها.
ومن المنتظر أن تدخل داليدا القفص الذهبي يوم الثلاثاء 9 سبتمبر، في حفل زفاف يتوقّع أن يجمع نخبة من نجوم الفن والإعلام في لبنان والمنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
بعد "صحاك الشوق".. أغنية جديدة لفضل شاكر (فيديو)
-
الموت يفجع النجم التركي كيفانش تاتليتوغ - فيديو
-
لطيفة تحيي ذكرى الأربعين لرحيل زياد الرحباني بكلمات مؤثرة
-
تدهور الحالة الصحية للفنانة الكويتية حياة الفهد
-
أنغام تعود للأضواء بعد رحلة علاجية صعبة.. أول ظهور مع إلهام شاهين - صور
-
شيرين تعلن عن مفاجأة للمصريين
-
ماجد المهندس يتخطى أزمته الصحية ويعود بألبوم جديد وحفلات كبرى
-
ذا روك يذرف الدموع بعد تصفيق تاريخي في فينيسيا - فيديو