الموت يفجع النجم التركي كيفانش تاتليتوغ - فيديو

الوكيل الإخباري- خيّم الحزن على النجم التركي كيفانش تاتليتوغ خلال مراسم تشييع صديقه المقرّب خالد يوكاي، رجل الأعمال الذي توفي في حادث مأساوي في عرض البحر.

اضافة اعلان



وظهر تاتليتوغ منهارًا، غير قادر على حبس دموعه، أثناء وداعه الأخير لصديقه، وسط أجواء من التأثر العميق والتعاطف الكبير من الحاضرين.



الجنازة، التي شهدت حضوراً واسعاً من الأصدقاء والمحبين، شارك فيها عدد من نجوم الفن الأتراك، أبرزهم سيدا باكان، محمد أصلان، بوراك يامانتورك، علي دوروست ونفيسة كاراطاي، حيث وقفوا إلى جانب أسرة الراحل في لحظات الحزن.



الرحيل المفاجئ ليوكاي شكّل صدمة في الوسط الفني التركي، إذ عرف بعلاقاته الإنسانية وصداقاته العميقة، خاصة مع تاتليتوغ، الذي بدا متأثرًا بشدة بالفقدان.





Yalova'dan teknesiyle açıldıktan günler sonra cansız bedeni denizden çıkarılan iş adamı Halit Yukay, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ… Kıvanç Tatlıtuğ, yakın arkadaşı Halit Yukay'ın cenaze töreninde gözyaşlarına boğulduYalova'dan teknesiyle açıldıktan günler sonra cansız bedeni denizden çıkarılan iş adamı Halit Yukay, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ… pic.twitter.com/dM0cXowbcL September 6, 2025