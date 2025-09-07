الموت يفجع النجم التركي كيفانش تاتليتوغ - فيديو

وظهر تاتليتوغ منهارًا، غير قادر على حبس دموعه، أثناء وداعه الأخير لصديقه، وسط أجواء من التأثر العميق والتعاطف الكبير من الحاضرين.
الجنازة، التي شهدت حضوراً واسعاً من الأصدقاء والمحبين، شارك فيها عدد من نجوم الفن الأتراك، أبرزهم سيدا باكان، محمد أصلان، بوراك يامانتورك، علي دوروست ونفيسة كاراطاي، حيث وقفوا إلى جانب أسرة الراحل في لحظات الحزن.
الرحيل المفاجئ ليوكاي شكّل صدمة في الوسط الفني التركي، إذ عرف بعلاقاته الإنسانية وصداقاته العميقة، خاصة مع تاتليتوغ، الذي بدا متأثرًا بشدة بالفقدان.
Yalova'dan teknesiyle açıldıktan günler sonra cansız bedeni denizden çıkarılan iş adamı Halit Yukay, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ… pic.twitter.com/dM0cXowbcL
-
أخبار متعلقة
-
شاهد داليدا خليل تحتفل بتوديع العزوبية قبيل زفافها المرتقب
-
بعد "صحاك الشوق".. أغنية جديدة لفضل شاكر (فيديو)
-
لطيفة تحيي ذكرى الأربعين لرحيل زياد الرحباني بكلمات مؤثرة
-
تدهور الحالة الصحية للفنانة الكويتية حياة الفهد
-
أنغام تعود للأضواء بعد رحلة علاجية صعبة.. أول ظهور مع إلهام شاهين - صور
-
شيرين تعلن عن مفاجأة للمصريين
-
ماجد المهندس يتخطى أزمته الصحية ويعود بألبوم جديد وحفلات كبرى
-
ذا روك يذرف الدموع بعد تصفيق تاريخي في فينيسيا - فيديو