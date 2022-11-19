عادل امام يهنئ الفنانة لبلبة بجائزة مهرجان القاهرة السينمائي

الوكيل الإخباري-أقام "مهرجان القاهرة السينمائي الدولي" مساء الأربعاء ندوة لتكريم الفنانة الكبيرة لبلبة ضمن فعاليات دورته الـ44، برئاسة الفنان حسين فهمي، وذلك بعد حصولها على جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.

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وكشفت لبلبة خلال الندوة عن حالة "الزعيم" عادل إمام الصحية، مؤكدةً أنه بخير وكان أول من هنأها بالحصول على جائزتها في "مهرجان القاهرة".



وقالت لبلبة: "عادل إمام بخير وهو أول من هنّأني لحصولي على الجائزة"، وأضافت: "الزعيم حالته الصحية كويسة جداً وهو زي الفل وبيكلّمني دائماً وبيقولي بحبك يا نونيا".



لها

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