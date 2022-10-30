نقابة المهن التمثيلية تكشف حقيقة وفاة عادل امام

الوكيل الإخباري - نفى مجلس نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، عن الأنباء التي تم تداولها خلال الساعات الأخيرة حول وفاة الزعيم عادل إمام، ووصف "زكي" تلك الأنباء بالكذب.

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وتزامن انتشار شائعة وفاة عادل إمام مع حضور ابنه المخرج رامي إمام في عزاء المحامي فريد الديب والمقام في دار مناسبات عمر مكرم في التحرير.

أتى تلك الأخبار بعد إشاعة أخرى طالت الزعيم في سبتمبر الماضي، حول إصابته بمرض الزهايمر، ونفى شقيقه المنتج عصام إمام، كل الشائعات حول تدهور صحة الزعيم، مؤكدا في تصريح أن الزعيم بخير وزي الفل.



وأبدى عصام إمام غضبه ممن يتكلم عن صحة شقيقه عادل إمام دون أن يتأكد من تلك الأخبار، واصفا تلك الأقاويل بالشائعات.



وأكد عصام إمام أن فريق عمل فيلم "الواد وأبوه" الذي يشارك الزعيم في بطولته أمام ابنه محمد عادل إمام، يعاين أماكن التصوير قبل بدئه.

اليوم السابع