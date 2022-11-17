هنا الزاهد تكشف سبب تغيبها عن مهرجان القاهرة السينمائي

الوكيل الإخباري-بعد إزدياد التساؤلات حول سبب تغيب الممثلة المصرية هنا الزاهد عن حضور مهرجان القاهرة السينمائي والتلميحات بانه تم إستبعادها، ردت هنا من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص من داخل "كارافان" بموقع تصوير مسلسلها الجديد في لبنان، وأشارت إلى أن مدة تواجدها ستتجاوز الشهرين في بيروت برفقة الممثل المصري أحمد السعدني لتصوير مسلسل "سيب وأنا سيب".

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وكانت قد كشفت هنا الزاهد عن موعد انتهائها من تصوير مسلسلها "سيب وأنا أسيب"، وهو في نهاية هذا الشهر، كما ردّت على متابع توجّه لها بسؤال حول اتخاذها قرار الإعتزال في يوم ما، لترد عليه بالقول: "معرفش دلوقتي بس كل شيء جايز".



إشارة إلى أن مسلسل "سيب وأنا أسيب" مؤلف من عشر حلقات ويضم الى البطلين باقة من الممثلين المصريين وهم محمود البزاوي، آية سماحة، عارفة عبد الرسول، محمود السيسي، وتقف هنا الزاهد أمام الممثل المصري أحمد السعدني المتواجد أيضاً في لبنان للانتهاء من تصوير العمل من تأليف رنا أبو الريش واخراج وائل إحسان.



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